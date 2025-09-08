قرار عاجل من النحاس بسبب كثرة إصابات أشرف داري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استياء الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، بسبب كثرة إصابات المغربي أشرف داري خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر ، أن عماد النحاس يري ضرورة التعاقد مع مدافع خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة إصابات أشرف داري، خصوصاً وأن الموسم مازال في البداية وأن النادي الأهلي لديه العديد من الارتباطات خلال الفترة المقبلة.

وتابع، النحاس ينتظر التقرير الطبي بشأن اصابة داري ومدى غيابه، بعد أن وصل اللاعب إلى القاهرة أمس.

واختتم، أن النحاس يفضل التعاقد مع مدافع أجنبي حال رحيل داري خلال انتقالات يناير.