شوبير: أشرف داري جاهز للمشاركة في قمة الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعافي المدافع المغربي أشرف داري من إصابة العضلة الضامة، مؤكداً أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، المُذاع على «أون سبورت إف إم»: "أشرف داري تعافى تمامًا من إصابته بالعضلة الضامة، ومن المتوقع أن يكون ضمن الخيارات المتاحة لعماد النحاس في خط دفاع الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك يوم 29 سبتمبر."

وتابع شوبير:"داري كان قد غاب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في 30 أغسطس الماضي."

وأضاف شوبير أن الطاقم الطبي في الأهلي يولي أهمية كبيرة لمشاركة داري في هذه المباراة المرتقبة، نظرًا لقيمته الفنية العالية وقدرته على تعزيز خط الدفاع في مواجهة قمة تحمل طابعًا خاصًا بين الغريمين التقليديين.