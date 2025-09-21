قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: أشرف داري جاهز للمشاركة في قمة الأهلي والزمالك

منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعافي المدافع المغربي أشرف داري من إصابة العضلة الضامة، مؤكداً أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، المُذاع على «أون سبورت إف إم»: "أشرف داري تعافى تمامًا من إصابته بالعضلة الضامة، ومن المتوقع أن يكون ضمن الخيارات المتاحة لعماد النحاس في خط دفاع الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك يوم 29 سبتمبر."

وتابع شوبير:"داري كان قد غاب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في 30 أغسطس الماضي."

وأضاف شوبير أن الطاقم الطبي في الأهلي يولي أهمية كبيرة لمشاركة داري في هذه المباراة المرتقبة، نظرًا لقيمته الفنية العالية وقدرته على تعزيز خط الدفاع في مواجهة قمة تحمل طابعًا خاصًا بين الغريمين التقليديين.

شوبير اشرف دراى الاهلي لقاء القمة

أرشيفية

دمار غزة يفضح صمت العالم.. إسرائيل توسع عملياتها وسقوط قتـ.ـلى بالعشرات

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

