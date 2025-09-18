شوبير يوجه رسالة حادة لوكيل إمام عاشور

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لوكيل اللاعب إمام عاشور، آدم وطني بعد تصريحاته الاخيرة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: “آدم وطني وكيل إمام عاشور، طلع اتكلم شغلانة وحدوتة، فبرضه أزمة بدون لازمة، لأن إمام متبقي له سنتين ونصف في عقده”.

وتابع: “يعني دلوقتي اللعيب بتاعك تعبان ومحجوز في المستشفى من يوم مباراة الأهلي وإنبي، فالراجل تعبان فده مش وقته إنك تتكلم على عقود أو ينتقل لأي نادي”.

وأتم: “السيد الفاضل وكيل إمام عاشور، ممكن حضرتك تسكت شوية لحد ما نطمن على الولد ويخرج من المستشفى ويرجع يلعب وبعدها ابقى اتكلم، اختيار التوقيت المناسب مهم جدًا في إثارة الموضوعات”.

إصابة إمام عاشور

وفي سياق متصل، أعلن الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا، حيث أكد النادي أن حالة اللاعب مستقرة لكنه سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وكان عاشور قد عاد مؤخرا للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، حيث لعب عشر دقائق فقط أمام إنبي في الدوري قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.