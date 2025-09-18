مصر تواجه رواندا في ربع نهائي بطولة إفريقيا لشباب الطائرة اليوم

تقام اليوم الخميس منافسات ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة للشباب تحت 20 سنة 2025 المقامة حاليا على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى شباب الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية في البطولة وقطع بطاقة نصف نهائي بطولة إفريقيا للشباب عندما يواجهون رواندا الساعة السادسة مساء.



وبالإضافة لمباراة مصر ورواندا، تُلعب اليوم 3 مواجهات قوية بربع النهائي، حيث يلتقي في تمام الساعة الواحدة ظهرا الكاميرون مع زيمبابوي، و في الثالثة عصرا يلعب كينيا والجزائر و تختتم منافسات اليوم بمباراة بين منتخبي أوغندا والمغرب في الثامنة مساء.

وكان منتخب مصر قد حقق انتصارا مستحقا على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات البطولة، وسبق له أن افتتح مشواره بالفوز على زيمبابوي بنفس النتيجة في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على منتخب أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.



جدير بالذكر ان اتحاد الكرة الطائرة أسند رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للإعلامية مني عبدالكريم امين صندوق الاتحاد ويتولي الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد منصب مدير البطولة.

ويرأس بعثة منتخب مصر الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، الكاميرون، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر.