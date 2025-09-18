قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: اتفاقية الشراكة مع أسبانيا تفتح آفاقا رحبة للتعاون المستدام
النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في جرائم الاحتلال بقطاع غزة
بث مباشر.. انطلاق منتدى الأعمال المصري الأسباني
الزمالك يتحدى الإسماعيلي في ديربي ولاد العم بالدوري الممتاز
رحلات «حج وعمرة» بالتقسيط على 6 شهور للعاملين بالنيابات والمحاكم
استشهاد 14 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
رياضة

مصر تواجه رواندا في ربع نهائي بطولة إفريقيا لشباب الطائرة اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

تقام اليوم الخميس منافسات ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة للشباب تحت 20 سنة 2025 المقامة حاليا على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى شباب الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية في البطولة وقطع بطاقة نصف نهائي بطولة إفريقيا للشباب عندما يواجهون رواندا الساعة السادسة مساء.


وبالإضافة لمباراة مصر ورواندا، تُلعب اليوم 3 مواجهات قوية بربع النهائي، حيث يلتقي في تمام الساعة الواحدة ظهرا  الكاميرون مع زيمبابوي، و في الثالثة عصرا يلعب كينيا والجزائر و تختتم منافسات اليوم بمباراة بين منتخبي أوغندا والمغرب في الثامنة مساء.

وكان منتخب مصر قد حقق انتصارا مستحقا على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات البطولة، وسبق له أن افتتح مشواره بالفوز على زيمبابوي بنفس النتيجة في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على منتخب أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.


جدير بالذكر ان اتحاد الكرة الطائرة أسند رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للإعلامية مني عبدالكريم امين صندوق الاتحاد ويتولي الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد منصب مدير البطولة.

ويرأس بعثة منتخب مصر  الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، الكاميرون، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر.

منتخب مصر مصر بطولة إفريقيا للشباب بطولة إفريقيا لشباب الطائرة منتخب الطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد