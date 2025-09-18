قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
رياضة

تأهل 4 مصريين إلى نهائيات بطولة العالم للمواي تاي بالإمارات

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

نجح 4 مصريين في التأهل إلى نهائيات بطولة العالم للمواي تاي للشباب المقامة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمستمرة حتى 20 سبتمبر 2025.

تأهل اللاعب محمد سامي لنهائي وزن 42 كجم، كما تأهلت اللاعبة سلمى محمد لنهائي بطولة العالم لوزن 63 كجم، كما تأهل محمد جمهوري لنهائي وزن 81 كجم، كما تأهل يوسف مصطفى لنهائي وزن +81 كجم.

أشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بما حققه الفراعنة حتى الآن في منافسات بطولة العالم للشباب مؤكدا أنهم خاضوا منافسات غاية في القوة حتى الوصول إلى المباراة النهائية الأمر الذي يعد تتويجا لمجهود موسم كامل من التدريبات وخوض المنافسات.

أكد رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن مصر شاركت في هذه البطولة الهامة بدعم من الدولة المصرية، مقدما الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على دعمه للاتحاد المصري للمواي تاي الأمر الذي جعل الاتحاد يصل إلى منصات تتويج البطولات التي يخوضها في الخارج.

ويخوض المنتخب المصري منافسات بطولة العالم للمواي تاي للشباب بـ 12 لاعب و لاعبة وهم: صبري علي في منافسات وزن 38 كجم، ، محمد سامي لاعب وزن 42 كجم، محمد تامر  لاعب وزن 81 كجم، مصطفى يوسف لاعب وزن +81  كجم، مصطفى خميس لاعب وزن 54  كجم، آدم أحمد لاعب وزن 60  كجم، ذكرى صلاح لاعبة وزن 54 كجم،  سما إبراهيم لاعبة وزن 63.5 كجم، آلاء محمد  لاعبة وزن+ 75 كجم ، زينب البادي لاعبة وزن67 كجم ، هدى محمد لاعبة وزن 48 كجم ، سلمى محمد لاعبة وزن 60  كجم.

ويقود المنتخب المصري للمواي تاي الماستر رفعت جابر مدير فني، وائل فهر مدرب، عمرو مجدي مدرب.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم على طلبات أولياء أمور اللاعبين مصطفى رميح مقيم بالمملكة العربية السعودية واللاعب سيف الدين محمد مقيم  بدولة الكويت في المشاركة مع المنتخب على نفقتهم الشخصية.

منتخب مصر المواي تاي بطولة العالم للمواي تاي بطولة العالم للشباب

