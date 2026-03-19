مستشفى كفر الشيخ الجامعي يعلن جاهزيته الكاملة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص الجامعة على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وانتظام خلال فترة الإجازة.

وأكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام المستشفى، مع انتظام العمل وفق جداول النوبتجيات، وتكثيف تواجد الفرق الطبية والتمريضية بمختلف التخصصات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون تأثر خلال أيام العيد.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاستعدادات شملت التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، إلى جانب مراجعة جاهزية الأجهزة الطبية وأعمال الصيانة الدورية، فضلًا عن انتظام العمل داخل المعامل وأقسام الأشعة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأشار الدكتور يحيى عيد، الي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي، خاصة خلال فترات الإجازات، مؤكداً أن مستشفى كفر الشيخ الجامعي على أتم الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع انتظام العمل بكافة الأقسام، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تتابع بشكل مستمر انتظام العمل داخل المستشفى، لضمان تقديم الخدمة الطبية بصورة تليق بأبناء محافظة كفر الشيخ.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة خلال إجازة العيد، تركز على دعم الأقسام المختلفة بالكوادر الطبية والتمريضية،

وأكد الالتزام الكامل بجداول العمل، وتوفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية، مشيراً إلى متابعة انتظام سير العمل داخل المستشفى بشكل دوري، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات بكفاءة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني حامد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تم التنسيق بين مختلف الإدارات لضمان انتظام العمل داخل المستشفى، مشيرًا إلى رفع درجة الجاهزية بكافة الأقسام، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان تقديم الخدمات الطبية بشكل منتظم طوال فترة الإجازة، وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لمستوى الأداء داخل الأقسام المختلفة، لضمان الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

كما أوضح الدكتور جمال شمس مدير المستشفى الجامعي، أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة التجهيزات الفنية، والتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية والبنية التحتية، مؤكدًا أن المستشفى يعمل بكامل طاقته خلال إجازة عيد الفطر، مع جاهزية تامة بجميع الأقسام لضمان تقديم خدمة طبية متميزة ومنتظمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، وضمان استمرارية العمل داخل المستشفى الجامعي بكفاءة عالية خلال المناسبات والأعياد.