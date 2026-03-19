الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا ورئيس جامعة كفر الشيخ يهنئان الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

 تقدم محافظ قنا بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

فقد بعث محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعرب فيها عن أصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات لمصر الغالية بمزيد من التقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس، داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا وأن يعيده بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من أهداف في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومعالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، بالإضافة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ.

وأكد الببلاوي حرصه على تعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة، في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية استثمار المناسبات الوطنية والدينية لتقوية أواصر المحبة والوحدة بين أبناء الوطن، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

بدوره، تقدم رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى عيد، بأسمي آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار.

وأضافت الجامعة، في بيان اليوم الخميس، أن الدكتوريحيي عيد تقدم بخالص التهاني القلبية إلي الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يجعله عيد خير وسلام وبركة، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

كما تقدم الدكتور يحيى عيد بخالص التهاني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، معربا عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.

وأكد يحيى عيد أن جامعة كفر الشيخ تواصل أداء دورها الوطني والتنموي في خدمة المجتمع، والمساهمة في بناء الإنسان، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واختتم رئيس الجامعة تهنئته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم، لتظل مصر دائمًا واحةً للاستقرار والتنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عيد الفطر المبارك محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى عيد

