بالصور.. إعلان الأمهات المثاليات بالبحر الأحمر لعام 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتيجة مسابقة الأم المثالية لعام 2026 بمحافظة البحر الأحمر، في إطار تقدير الدولة للدور الحيوي الذي تقوم به الأم المصرية في بناء الأسرة وترسيخ القيم المجتمعية.

وجرت أعمال التقييم من خلال لجنة مشكلة بقرار الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، برئاسة محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية والمجتمعية، لضمان تحقيق معايير موضوعية في الاختيار.

وأسفرت النتائج عن فوز السيدة أمل عبدالعاطي عبد الله حسن، من مدينة القصير، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، بينما حصلت السيدة هالة محمد عبد الله محمد، من مدينة رأس غارب، على المركز الثاني.

كما ضمت قائمة الأمهات المثاليات على مستوى مدن المحافظة كلًا من:

صباح محمد عبد العظيم – رأس غارب.

نادية منسي يوسف – سفاجا.

دميانه نعيم حزين – شمال الغردقة.

عنايات أحمد سليمان – جنوب الغردقة.

نادية نصيف دوس – القصير.

نجوى سعد سعد – شلاتين.

زينب أحمد محمد صالح – حلايب.

وفي الفئات الخاصة، فازت السيدة عواطف قديس جابر إبراهيم بلقب الأم البديلة على مستوى المحافظة، فيما حصلت السيدة رجاء شاذلي أحمد على لقب الأم المثالية لأبناء من ذوي الإعاقة.

وهنأ الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الأمهات المثاليات، مؤكدًا أن ما قدمنه من نماذج مشرفة يعكس قوة الإرادة وعظمة الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن هذه النماذج تمثل قدوة حقيقية للأجيال القادمة.

كما أكدت مديرية التضامن الاجتماعي أن الأمهات المثاليات يمثلن مصدر إلهام للمجتمع، لما قدمنه من عطاء وتضحيات تسهم في بناء مجتمع متماسك ودعم جهود التنمية.