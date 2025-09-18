افتعل أزمة مع الأهلي وساهم في صفقة بنزيما.. من هو وكيل إمام عاشور؟

تصدر اسم وكيل اللاعبين آدم وطني محركات البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعد تصريحاته المثيرة ضد إدارة النادي الأهلي بشأن ملف تجديد عقد لاعب الوسط إمام عاشور، وهو ما أعاد الجدل حول العلاقة المتوترة بين الطرفين.

أزمة مع الأهلي

هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها وطني في صدام مع القلعة الحمراء، إذ سبق أن أثار أزمة مشابهة خلال انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، وهو ما دفع الأهلي في حينها إلى إصدار قرار بعدم التعامل معه مستقبلا.

شدد وكيل اللاعبين فى تصريحات مثيرة على أنه ساهم بجلب صفقة وسام أبو علي للنادي بما قيمته 650 مليون جنيه دون تحقيق أي مكاسب شخصية، لكنه يرفض – حسب قوله – أي سياسات تمس حقوق اللاعبين.

من هو آدم وطني؟

وكيل لاعبين مصري الأصل، فرنسي الجنسية، يقيم في فرنسا.

شريك للوكيل المصري أحمد يحيى.

لعب دورا في انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إلى نيس الفرنسي.

أحد وكلاء مصطفى محمد مهاجم نانت والمنتخب الوطني.

شارك في إتمام صفقة انتقال كريم بنزيما من ريال مدريد إلى اتحاد جدة السعودي، بفضل علاقته القوية باللاعب وشقيقه.

كان له دور في انتقال الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي عام 2023.

ظهر اسمه في الكرة المصرية لأول مرة عبر صفقة انتقال مصطفى محمد من الزمالك إلى الدوري الفرنسي.

سبق أن جلب عرضا من لوهافر الفرنسي لضم جناح الأهلي الشاب محمد عبد الله.

إصابة إمام عاشور

وفي سياق متصل، أعلن الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا، حيث أكد النادي أن حالة اللاعب مستقرة لكنه سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وكان عاشور قد عاد مؤخرا للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، حيث لعب عشر دقائق فقط أمام إنبي في الدوري قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.

يذكر أن الأهلي تعادل مع إنبي بنتيجة (1-1) على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري، ليحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من خمس مباريات.