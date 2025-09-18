الغندور: يا ترى كيف سيرد الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور؟

شارك الاعلامي خالد الغندور حزءا من تصريحات وكيل أعمال امام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك





وكتب الغندور :" إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وإفريقيا ومنع الأهلي التعامل معي عدم احترام للاعب

إمام عاشور لم يفشل في أوروبا وإصابته عطلت وصول الكثير من العروض إليه

الأندية الكبيرة لا تمنع لاعبيها من تحقيق أحلامهم وانتظروا لرونالدو وبنزيما!



يا ترى كيف سيرد النادي الأهلي على هذه التصريحات؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير اخر تطورات اصابه اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير :"إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي لمدة يومين على الأقل في المستشفى قبل السماح له بالعودة إلى المنزل، مع ضرورة عدم مشاركة الأدوات أو الطعام لتجنب أي مضاعفات، علاج اللاعب سيكون سهلاً، لكن المشكلة الحقيقية في ضعف حالته نتيجة سوء التغذية، ما قد يؤدي لفقدان الوزن ويجعل غيابه عن الملاعب فترة ليست قصيرة، وستحدد عودته وفقًا للتقرير الطبي النهائي''.



ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من الدوري.