الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن سداسي الفريق.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار جديد من النادي الأهلي بشأن سداسي الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الأهلي”: "وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيبدأ عقب مباراة الزمالك في عقد جلسات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "هناك 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وهم أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، ديانج، أحمد عابدين، أحمد رمضان بيكهام، المعار من سيراميكا كليوباترا".

وتابع: “وليد صلاح الدين، سوف يعقد الجلسة مع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، وسيقدم لهم عرض النادي الأهلي من الناحية المالية”.

وواصل: “النادي لم يتطرق لقصة تعديل العقود، سوى تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري”.

وأكمل: “هذا قرارا واضح وصريح، وسيتم البدء في القرار خلال فترة التوقف الدولي”.