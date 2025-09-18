هاني رمزي: الأهلي خسر محمد شوقي ووجوده مكسب كبير لزد

أكد هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي خسر جهود محمد شوقي، متوقعًا أن يحقق نجاحات كبيرة مع فريق زد خلال الفترة المقبلة، نظرًا لقدراته الفنية وخبراته التدريبية المميزة.

وقال رمزي، في تصريحاته عبر برنامج “أوضة اللبس” مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن شوقي يمتلك إمكانيات تؤهله لقيادة أي فريق لتحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن وجوده مع زد سيكون إضافة قوية للنادي.

وعن نادي المصري، أشاد رمزي بوجود رجل الأعمال كامل أبو علي على رأس مجلس الإدارة، مؤكدًا أن أسلوبه الإداري هو السر وراء تألق الفريق هذا الموسم.

كما تطرق رمزي إلى وضع نادي المقاولون العرب، موضحًا أنه يمتلك ملعبًا خاصًا وإمكانيات مالية جيدة لكنه لم يحسن استغلالها، حيث يعيش النادي على ذكريات تخريج لاعبين كبار مثل محمد صلاح ومحمد النني، مطالبًا الإدارة بتطوير العمل داخل النادي بشكل أفضل.