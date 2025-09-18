ياسين منصور نائب الرئيس.. ميدو يفجر مفاجأة عن انتخابات الأهلي القادمة

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن ياسين منصور أوضح خلال جلسة خاصة مع المسؤولين في القلعة الحمراء أنه في حال عودته لرئاسة مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، يعتزم وضع هيكل إداري جديد داخل النادي.

وقال ميدو، عبر برنامج أوضة آللبس، المذاع على قناة النهار: “منصور، شدد على أن دور مجلس الإدارة يجب أن يقتصر على وضع الاستراتيجية العامة واعتماد الميزانيات والتخطيط لمستقبل النادي، بينما يتولى التنفيذيون المؤهلون إدارة العمل اليومي مقابل رواتب محددة، مع خضوعهم للرقابة والمحاسبة”.

وأشار ميدو إلى أن هذا التصور يعكس رغبة منصور في تحويل منظومة كرة القدم داخل الأهلي إلى مؤسسة تعمل بمعايير احترافية مشابهة لكبرى الشركات العالمية.

وختم ميدو قائلا: "ياسين منصور رحل عن شركة الكرة بسبب تدخل مجلس الإدارة وهناك تصور لوجوده نائب مع الخطيب في انتخابات الأهلي القادمة.