حسام البدري الأقرب لتولي القيادة الفنية للأهلي.. وجلسة الجمعة تحسم القرار

كشف الإعلامي أحمد جلال، عن كواليس جديدة بشأن المدرب المنتظر للنادي الأهلي، مؤكدًا أن اسم حسام البدري بات الأوفر حظًا لتولي المسؤولية الفنية للفريق، في ظل المفاوضات المكثفة من إدارة القلعة الحمراء لحسم الملف بعد رحيل الإسباني ريبييرو.

وأوضح أحمد جلال، عبر برنامج 'الماتش' الذي يذاع على قناة 'صدى البلد'، أن ساعة الصفر تقترب لتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي، موضحًا أن مباراة سيراميكا كليوباترا المقررة يوم الجمعة المقبل ستكون حاسمة في تحديد مصير الجهاز الفني المؤقت.

وأضاف جلال، أن هناك جلسة مرتقبة يوم الجمعة المقبل بين إدارة النادي والبدري، وأن الراتب المقترح له سيكون 2 مليون جنيه شهريًا، في حال توليه المنصب رسميًا.

وواصل أحمد جلال، أن البدري يحظى بقبول داخل بعض دوائر صنع القرار في الأهلي، نظرًا لتاريخه السابق مع الفريق وتوليه المسؤولية الفنية في أكثر من ولاية، حصد خلالها بطولات محلية وقارية.

وعن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، أوضح جلال أن الأهلي سأل عنه بعض لاعبي المنتخب مثل محمد الشناوي وتريزيجيه ومحمد هاني، وأبدوا رأيًا إيجابيًا في إمكانياته، إلا أن المدرب يطلب فترة راحة بعد تجربته الأخيرة في اليونان، ما يعقد من إمكانية التفاوض معه حاليًا.

كما أشار إلى أن البرتغالي فرناندو سانتوس، صاحب طريقة اللعب 4-3-3، كان ضمن قائمة الترشيحات، إلا أن تقدمه في السن (يبلغ 70 عامًا) واقترابه من التوقيع لنادٍ يوناني، جعله خيارًا غير عملي في الوقت الحالي.

وبخصوص السويسري أورس فيشر، أكد جلال أن طريقة لعبه 3-5-2 لا تتماشى مع أسلوب الأهلي، ما يجعله خارج الترشيحات، مضيفاً أن هناك أزمة مالية داخل الأهلي حاليًا تتعلق بقدرة النادي على دفع 100 مليون جنيه كرواتب سنوية للجهاز الفني الجديد، في ظل مطالب من جانب خالد مرتجي بوضع سقف مالي لا يتجاوز 300 ألف دولار شهريًا للمدرب الجديد.

وفي ختام تصريحاته، أشار أحمد جلال إلى أن بعض جماهير الأهلي أبدت تحفظها على عودة حسام البدري، بسبب قيادته لنادي بيراميدز سابقًا، وهو ما قد يثير جدلاً حال إعلان التعاقد الرسمي معه.



https://www.youtube.com/watch?v=OWV_OmNLxFA