قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام البدري الأقرب لتولي القيادة الفنية للأهلي.. وجلسة الجمعة تحسم القرار

حسام البدري
حسام البدري
حمزة شعيب

كشف الإعلامي أحمد جلال، عن كواليس جديدة بشأن المدرب المنتظر للنادي الأهلي، مؤكدًا أن اسم حسام البدري بات الأوفر حظًا لتولي المسؤولية الفنية للفريق، في ظل المفاوضات المكثفة من إدارة القلعة الحمراء لحسم الملف بعد رحيل الإسباني ريبييرو.

وأوضح أحمد جلال، عبر برنامج 'الماتش' الذي يذاع على قناة 'صدى البلد'، أن ساعة الصفر تقترب لتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي، موضحًا أن مباراة سيراميكا كليوباترا المقررة يوم الجمعة المقبل ستكون حاسمة في تحديد مصير الجهاز الفني المؤقت.

وأضاف جلال، أن هناك جلسة مرتقبة يوم الجمعة المقبل بين إدارة النادي والبدري، وأن الراتب المقترح له سيكون 2 مليون جنيه شهريًا، في حال توليه المنصب رسميًا.

وواصل أحمد جلال، أن  البدري يحظى بقبول داخل بعض دوائر صنع القرار في الأهلي، نظرًا لتاريخه السابق مع الفريق وتوليه المسؤولية الفنية في أكثر من ولاية، حصد خلالها بطولات محلية وقارية.

وعن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، أوضح جلال أن الأهلي سأل عنه بعض لاعبي المنتخب مثل محمد الشناوي وتريزيجيه ومحمد هاني، وأبدوا رأيًا إيجابيًا في إمكانياته، إلا أن المدرب يطلب فترة راحة بعد تجربته الأخيرة في اليونان، ما يعقد من إمكانية التفاوض معه حاليًا.

كما أشار إلى أن البرتغالي فرناندو سانتوس، صاحب طريقة اللعب 4-3-3، كان ضمن قائمة الترشيحات، إلا أن تقدمه في السن (يبلغ 70 عامًا) واقترابه من التوقيع لنادٍ يوناني، جعله خيارًا غير عملي في الوقت الحالي.

وبخصوص السويسري أورس فيشر، أكد جلال أن طريقة لعبه 3-5-2 لا تتماشى مع أسلوب الأهلي، ما يجعله خارج الترشيحات، مضيفاً أن هناك أزمة مالية داخل الأهلي حاليًا تتعلق بقدرة النادي على دفع 100 مليون جنيه كرواتب سنوية للجهاز الفني الجديد، في ظل مطالب من جانب خالد مرتجي بوضع سقف مالي لا يتجاوز 300 ألف دولار شهريًا للمدرب الجديد.

وفي ختام تصريحاته، أشار أحمد جلال إلى أن بعض جماهير الأهلي أبدت تحفظها على عودة حسام البدري، بسبب قيادته لنادي بيراميدز سابقًا، وهو ما قد يثير جدلاً حال إعلان التعاقد الرسمي معه.


https://www.youtube.com/watch?v=OWV_OmNLxFA

الأهلي مدرب الأهلي الجديد محمود الخطيب حسام البدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل يجوز للمرأة حفظ القرآن في المسجد وقت الحيض؟.. أمين الإفتاء يجيب

جانب من الندوة

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي.. الأوقاف تعقد ندوة حول الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء

ندوة علمية

«الأوقاف» تعقد 684 ندوة علمية حول «بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم»

بالصور

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد