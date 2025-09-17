الأهلي يحسم موقف 6 لاعبين ويواصل مفاوضات اختيار المدير الفني الجديد

حسمت إدارة النادي الأهلي قرارها بشأن ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، حيث كشف الإعلامي أحمد شوبير أن وليد صلاح الدين، عضو لجنة الكرة، سيبدأ عقد جلسات مع اللاعبين عقب مباراة الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري.

وأوضح شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، أن القائمة تضم ستة لاعبين هم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، أحمد عابدين، أحمد رمضان بيكهام المعار من سيراميكا، وأليو ديانج، حيث سيتم تقديم عروض رسمية لهم لبحث مستقبلهم مع الفريق.



وأشار إلى أن الأهلي اتخذ قرارًا واضحًا بعدم الدخول في أي مفاوضات تخص تعديل أو تمديد العقود إلا مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وفيما يخص ملف المدير الفني الجديد، نفى شوبير وجود أي اتصالات رسمية مع البرتغالي روي فيتوريا، مؤكدًا أن ما تردد في الساعات الماضية مجرد شائعات.

وأضاف أن الأهلي يدرس ثلاثة مرشحين بارزين لقيادة الفريق، بينما يواصل عماد النحاس مهمته مؤقتًا لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

وشدد شوبير على أن الإدارة لن تتسرع في حسم هذا الملف، مشيرًا إلى أن النادي تلقى العديد من السير الذاتية لمدربين أبدوا رغبتهم في تدريب الفريق، لكن القرار هذه المرة سيكون بدقة وبعد دراسة شاملة.