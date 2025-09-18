الأهلي يدرس فصل الإدارة التنفيذية.. ميدو يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، نجم نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يدرس بجدية فصل الإدارة التنفيذية لكرة القدم عن مجلس إدارة النادي، بما يضمن إدارة أكثر احترافية للقطاع بعيدًا عن أي تدخلات إدارية أو انتخابية.

وقال ميدو، خلال برنامج “أوضة اللبس"، المذاع على قناة ”النهار" أن رجل الأعمال ياسين منصور، الذي سبق له رئاسة شركة الكرة في الأهلي، ابتعد عن المشهد في وقت سابق بسبب تدخلات مجلس الإدارة، مؤكدًا أن هناك أكثر من تصور مطروح لعودته.

وأشار إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في عودة ياسين منصور لرئاسة شركة الكرة دون أي تدخل من المجلس، بينما يتضمن تصور آخر دخوله كنائب لرئيس النادي محمود الخطيب، ضمن الهيكل الجديد لإدارة القلعة الحمراء.

وأكد ميدو أن هناك جلسة جمعت ياسين منصور بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تضمنت الحديث عن الفترة المقبلة.