بلا روح ولا عزيمة.. هاني رمزي يفتح النار علي لاعبي الاهلي

وجه هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة للاعبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا في المباريات الأخيرة بلا روح أو عزيمة أو قدرة على تحمل المسؤولية.

وقال رمزي، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، على قناة النهار، إن لاعبي الأهلي مطالبون بأن يكون لديهم “دم”، في المواجهات المقبلة، وأن يقاتلوا داخل الملعب من أجل إعادة الانتصارات للفريق.

وأضاف: "أي 11 لاعب ينزلوا الملعب لازم يموتوا نفسهم ويستعيدوا الروح والإصرار والعزيمة، لأن الأهلي افتقد كل هذه الصفات في المباريات السابقة”، مشددًا على أن (الغل في الكورة) هو ما يعيد الفريق لسابق قوته.