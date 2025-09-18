الخطيب يبدأ ترتيبات الانتخابات المقبلة للأهلي.. هل سيترشح؟

بدأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطوات مبكرة لترتيب قائمته الانتخابية استعدادًا لخوض السباق المرتقب في القلعة الحمراء.

وكشفت تقارير إعلامية، عن تحركات جادة من جانب الخطيب لتعزيز قائمته بأسماء بارزة تمتلك ثقلًا جماهيريًا وماليًا، بما يضمن استمرار استقرار النادي خلال المرحلة المقبلة.



جلسة خاصة مع ياسين منصور

وفي هذا السياق، أوضح الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن الخطيب عقد جلسة مطولة مع رجل الأعمال المعروف ياسين منصور، لبحث إمكانية انضمامه إلى قائمته الانتخابية.

وأشار شحاتة، عبر برنامجه “كورة كل يوم” المذاع على قناة الحياة، إلى أن الجلسة تناولت مناقشات تفصيلية حول دور منصور المحتمل داخل المجلس الجديد.



عرض منصب النائب لرجل الأعمال البارز



بحسب ما نقله كريم حسن شحاتة، فإن الخطيب عرض على ياسين منصور التواجد في قائمته بمنصب “نائب الرئيس”، وهو المنصب الذي يعد من أبرز المواقع القيادية في هيكل إدارة النادي. ويُنظر إلى انضمام منصور كإضافة قوية، نظرًا لخبرته الكبيرة في مجال الاستثمار والرياضة، إلى جانب قدرته على دعم النادي ماليًا وإداريًا.

أهمية التحالف الجديد

الخطوة التي يسعى إليها الخطيب تكشف عن رغبة واضحة في تكوين مجلس إدارة قوي قادر على مواجهة التحديات المقبلة، خاصة في ظل الأزمات المالية والتنافس الرياضي المتصاعد محليًا وقاريًا. كما أن وجود شخصية بحجم ياسين منصور إلى جوار الخطيب، من شأنه تعزيز فرص القائمة في الفوز بالانتخابات وتقديم صورة أكثر تكاملاً أمام أعضاء الجمعية العمومية.

ترقب داخل القلعة الحمراء

حتى الآن، لم يُعلن ياسين منصور موقفه النهائي من العرض، إلا أن الأنباء عن هذه الجلسة أثارت حالة من الترقب داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

الجميع ينتظر الخطوات القادمة التي ستحدد ملامح المشهد الانتخابي، وما إذا كان هذا التحالف سيتحقق ليصبح قوة ضاربة في الانتخابات المقبلة.



