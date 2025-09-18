قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
اتفاقية دفاع شاملة بين السعودية وباكستان تشمل جميع الوسائل العسكرية | تقرير
مقدرتش أستحمل.. إيناس مكي تكشف تفاصيل انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج
الخطيب يبدأ ترتيبات الانتخابات المقبلة للأهلي.. هل سيترشح؟
النحاس مستمر.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع فيتوريا
انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21
تفاصيل جولة الرئيس السيسي وقرينته وملك وملكة إسبانيا في منطقة الأهرامات
هل كانت أمريكا على علم بالضربة الإسرائيلية؟.. خالد أبو بكر يكشف
بعد أزمته الصحية.. ياسمين حافظ تدعم زوجها إمام عاشور بطريقتها
الخطيب يبدأ ترتيبات الانتخابات المقبلة للأهلي.. هل سيترشح؟

رباب الهواري

بدأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطوات مبكرة لترتيب قائمته الانتخابية استعدادًا لخوض السباق المرتقب في القلعة الحمراء.

وكشفت تقارير إعلامية، عن تحركات جادة من جانب الخطيب لتعزيز قائمته بأسماء بارزة تمتلك ثقلًا جماهيريًا وماليًا، بما يضمن استمرار استقرار النادي خلال المرحلة المقبلة.
 

جلسة خاصة مع ياسين منصور

وفي هذا السياق، أوضح الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن الخطيب عقد جلسة مطولة مع رجل الأعمال المعروف ياسين منصور، لبحث إمكانية انضمامه إلى قائمته الانتخابية.

وأشار شحاتة، عبر برنامجه “كورة كل يوم” المذاع على قناة الحياة، إلى أن الجلسة تناولت مناقشات تفصيلية حول دور منصور المحتمل داخل المجلس الجديد.
 

عرض منصب النائب لرجل الأعمال البارز
 

بحسب ما نقله كريم حسن شحاتة، فإن الخطيب عرض على ياسين منصور التواجد في قائمته بمنصب “نائب الرئيس”، وهو المنصب الذي يعد من أبرز المواقع القيادية في هيكل إدارة النادي. ويُنظر إلى انضمام منصور كإضافة قوية، نظرًا لخبرته الكبيرة في مجال الاستثمار والرياضة، إلى جانب قدرته على دعم النادي ماليًا وإداريًا.

أهمية التحالف الجديد

الخطوة التي يسعى إليها الخطيب تكشف عن رغبة واضحة في تكوين مجلس إدارة قوي قادر على مواجهة التحديات المقبلة، خاصة في ظل الأزمات المالية والتنافس الرياضي المتصاعد محليًا وقاريًا. كما أن وجود شخصية بحجم ياسين منصور إلى جوار الخطيب، من شأنه تعزيز فرص القائمة في الفوز بالانتخابات وتقديم صورة أكثر تكاملاً أمام أعضاء الجمعية العمومية.

ترقب داخل القلعة الحمراء

حتى الآن، لم يُعلن ياسين منصور موقفه النهائي من العرض، إلا أن الأنباء عن هذه الجلسة أثارت حالة من الترقب داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

الجميع ينتظر الخطوات القادمة التي ستحدد ملامح المشهد الانتخابي، وما إذا كان هذا التحالف سيتحقق ليصبح قوة ضاربة في الانتخابات المقبلة.


 

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

الفنان رشوان توفيق و زوجته

رشوان توفيق يروي لصدى البلد مواقف مؤثرة مع زوجته الراحلة.. فيديو

أوتوستراد

أوتوستراد تطلق كليب "بسحب كلامي".. فيديو وصور

إيناس مكي

إيناس مكي: إحنا 5 إخوات وأنا من شجعت أحمد على دخول مجال التمثيل

بالصور

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

