النحاس مستمر.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع فيتوريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي روي فيتوريا، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الاهلي”: "قولًا واحدًا لم يحدث أي اجتماع أو أي لقاء أو أي اتصال رسمي من أي مسؤول بالنادي الأهلي مع روي فيتوريا".

وأضاف: "فيتوريا، مدرب كويس جدًا ومدرب شاطر، لكن لم يحدث أي تواصل معه لا من قريب أو من بعيدد، لسببين، أولًا فيتوريا، رحل عن الدوري اليوناني، منذ ساعات قليلة".

وتابع: "السبب الثاني الأهلي لديه 3 مدربين مرشحين أقويا، وكان اتكلم مع ناس منهم وظهرت ناس جديدة".

وأضاف : “الأهلي لن يتعجل هذه المرة في اختيار المدرب، وعماد النحاس، مستمر لحين الاستقرار على المدرب”.