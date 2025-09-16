مصدر مقرب من روي فيتوريا: حتى الآن الأهلي لم يتواصل معه والمدرب لا يمانع خوض التجربة

كشف الإعلامي أحمد حسن نقلاً عن مصدر مقرب من المدرب البرتغالي روي فيتوريا تفاصيل تواصل الأهلي للتعاقد معه .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر مقرب من روي فيتوريا:"

حتى الآن الأهلي لم يتواصل معه لتدريب الفريق.. والمدرب البرتغالي لا يمانع خوض التجربة ولكن ببعض الشروط المالية".



استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا



يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن

افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).