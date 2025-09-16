عدو رونالدو.. هل يصبح فرناندو سانتوس بديل ريبيرو فى الأهلى؟

دخل النادي الأهلي في مرحلة بحث جادة عن مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يتولى عماد النحاس المهمة مؤقتا إلى حين التعاقد مع المدرب المنتظر.

سانتوس اسم بارز على طاولة الأهلي

وضعت إدارة الأهلي البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي المهمة.

سانتوس حقق إنجازات تاريخية، أبرزها التتويج ببطولة أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، ما جعله محط إعجاب إدارة القلعة الحمراء.

ورغم المفاوضات الأولية، كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي اعتذر عن عدم تولي المهمة، إلا أن سيرته الذاتية القوية جعلته محل تقدير كبير من جانب مسئولي النادي.

خلاف مثير مع كريستيانو رونالدو

انتهت رحلة سانتوس مع المنتخب البرتغالي بشكل مثير للجدل، بعدما دخل في أزمة علنية مع النجم كريستيانو رونالدو خلال كأس العالم 2022، عندما أبقاه على مقاعد البدلاء في مباراة ربع النهائي أمام المغرب.

المشهد الذي ظهر فيه رونالدو باكياً بعد الخسارة كان نقطة فاصلة أدت إلى رحيل المدرب عن منصبه.

أورس فيشر الأقرب لقيادة الأهلي

وتشير تقارير صحفية إلي أن الأهلي عقد اجتماعا عبر "زووم" مع المدرب السويسري أورس فيشر، الذي بات الخيار الأقرب لتولي المسئولية، في ظل صعوبة التوصل لاتفاق مع سانتوس.

من هو فرناندو سانتوس؟

من مواليد 10 أكتوبر 1954، ولعب كظهير أيسر قبل اعتزاله.

أدار كبار أندية البرتغال مثل بورتو وبنفيكا وسبورتينج لشبونة، وحقق خمسة ألقاب مع بورتو.

قاد عدة أندية يونانية أبرزها أيك أثينا وباوك.

تولى تدريب منتخب اليونان عام 2010 وشارك معهم في كأس العالم وأمم أوروبا.

صنع التاريخ مع البرتغال بالتتويج بـ يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

درب منتخب بولندا عام 2023 قبل إقالته في سبتمبر من نفس العام.

قاد بشكتاش التركي لفترة قصيرة، قبل أن يتولى تدريب منتخب أذربيجان في يونيو 2024.