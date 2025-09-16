عدو رونالدو.. هل يصبح فرناندو سانتوس بديل ريبيرو فى الأهلى؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
دخل النادي الأهلي في مرحلة بحث جادة عن مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يتولى عماد النحاس المهمة مؤقتا إلى حين التعاقد مع المدرب المنتظر.

سانتوس اسم بارز على طاولة الأهلي

وضعت إدارة الأهلي البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي المهمة. 

سانتوس حقق إنجازات تاريخية، أبرزها التتويج ببطولة أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، ما جعله محط إعجاب إدارة القلعة الحمراء.

ورغم المفاوضات الأولية، كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي اعتذر عن عدم تولي المهمة، إلا أن سيرته الذاتية القوية جعلته محل تقدير كبير من جانب مسئولي النادي.

خلاف مثير مع كريستيانو رونالدو

انتهت رحلة سانتوس مع المنتخب البرتغالي بشكل مثير للجدل، بعدما دخل في أزمة علنية مع النجم كريستيانو رونالدو خلال كأس العالم 2022، عندما أبقاه على مقاعد البدلاء في مباراة ربع النهائي أمام المغرب.

المشهد الذي ظهر فيه رونالدو باكياً بعد الخسارة كان نقطة فاصلة أدت إلى رحيل المدرب عن منصبه.

أورس فيشر الأقرب لقيادة الأهلي

وتشير تقارير صحفية إلي أن الأهلي عقد اجتماعا عبر "زووم" مع المدرب السويسري أورس فيشر، الذي بات الخيار الأقرب لتولي المسئولية، في ظل صعوبة التوصل لاتفاق مع سانتوس.

من هو فرناندو سانتوس؟

من مواليد 10 أكتوبر 1954، ولعب كظهير أيسر قبل اعتزاله.

أدار كبار أندية البرتغال مثل بورتو وبنفيكا وسبورتينج لشبونة، وحقق خمسة ألقاب مع بورتو.

قاد عدة أندية يونانية أبرزها أيك أثينا وباوك.

تولى تدريب منتخب اليونان عام 2010 وشارك معهم في كأس العالم وأمم أوروبا.

صنع التاريخ مع البرتغال بالتتويج بـ يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

درب منتخب بولندا عام 2023 قبل إقالته في سبتمبر من نفس العام.

قاد بشكتاش التركي لفترة قصيرة، قبل أن يتولى تدريب منتخب أذربيجان في يونيو 2024.

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

