شوبير يكشف تفاصيل الاجتماع السري للاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة لاعبي الأهلي، أمس للحديث عن أسباب تراجع الأداء والنتائج، خاصة بعد التعادل مع إنبي في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

قال شوبير خلال تصريحات برنامجه الإذاعي : "كان هناك اجتماع مغلق بين لاعبي الأهلي أمس الاثنين، وكان عبارة عن مصارحة".

وأضاف: "أبرز النقاط التي تمت مناقشتها هي نقطة العقود ولكن تغلب الرأي العقلاني والذي يقول إن كل لاعب انضم إلى الأهلي في وقته مضى على عقد بأعلى مقابل مادي، وبالتالي كان غلق باب المفاوضات مع اللاعبين التي سيتنهي عقودهم بعد عامين أو أكثر كان هدفه تركيزهم".

وتابع : "هناك بعض اللاعبين جددوا عقودهم بمبالغ محددة، وعندما وجدوا زملائهم يجددون بمبالغ أخرى فوجئنا بأنهم طالبوا بالحصول على زيادة".



استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن

افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).