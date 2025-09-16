شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أولى مفاجآت عماد النحاس، المدير الفني للمارد الأحمر، في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بالمباراة المقبلة، خاصة بعد التعادل أمام إنبي بالجولة الماضية 1-1.

وقال شوبير: "حسين الشحات هو المفاجأة الأولى للنحاس في مباراة الأهلي وسيراميكا، المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، خاصة أن النحاس يريد إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق لاستعادة وضعه الطبيعي".

وأضاف: “حسين الشحات يرغب في الموافقة على عرض الاتحاد الليبي، خاصة أنه لم يشارك مع الفريق منذ فترة”، موضحا أن النادي الأهلي قرر غلق صفحة التجديد للاعبين المنتظر انتهاء عقودهم في المواسم المقبلة مؤقتاً خلال هذه المرحلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل.

وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.