هيئة الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون
ألمانيا تنتقد الاحتلال: الهجوم البري على غزة "خاطئ تماما"
عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل

الأهلي
الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تغييرات كثيرة للجميع في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : "مصدر في الأهلي قال : عماد النحاس سيجري تغييرات كثيرة ومفاجأة للجميع في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا


يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن


افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).

ولم يخض مباراة الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الذي يضم 21 فريقًا وسقط مرة أخرى في فخ التعادل أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام بيراميدز (2-0) في الجولة الخامسة، ثم تعادل مع إنبي بهدف لمثله.

الإعلامي أحمد حسن أحمد حسن تغييرات كثيرة للجميع في تشكيل الأهلي الأهلي سيراميكا كليوباترا

