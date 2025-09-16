قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأهلي يعلن عن المدير الفني الجديد .. عرض بـ3 ملايين دولار لحسم الصفقة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الناقد الرياضي محمد عصام أن النادي الأهلي يعتزم الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد خلال أيام، وقبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي المقررة يوم الجمعة المقبلة، مؤكدًا أن هناك عرضًا ماليًا ضخمًا تم تقديمه في محاولة لحسم الصفقة سريعًا.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" مع الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد، حيث ناقش تطورات ملف المدرب الجديد بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

الخطيب يعود.. ومحادثات داخلية لتصحيح المسار

أشار عصام إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والذي يعاني من ظروف صحية صعبة، عاد بالأمس إلى مقر النادي، واجتمع فقط مع مدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين، دون لقاء المدير الفني المؤقت عماد النحاس.

كما تقرر تجميد مستحقات اللاعبين مؤقتًا لحين تحسن نتائج الفريق واستعادة الأداء المنتظر.

 فيشر وسانتوس في الصورة.. والأهلي يقدم 3 ملايين دولار

بحسب تصريحات عصام، يتفاوض الأهلي حاليًا مع مدربين أجنبيين:

الأول: فيشر، وكيل مارسيل كولر السابق، ويمتلك عرضًا من نادٍ ألماني،
لكن الأهلي رفع قيمة العرض إلى 3 ملايين دولار سنويًا، أي أعلى من العرض الألماني.

الثاني: سانتوس، الذي لا يعيش أفضل فتراته التدريبية، حيث لم يحقق نتائج إيجابية في آخر تجاربه.

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن المدير الفني الجديد قبل الجمعة 20 سبتمبر 2025، أي قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي، ما يشير إلى أن القرار في مراحله الأخيرة.

النادي الأهلي انعقاد الجمعية العمومية الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

الدعاء

حكم مقولة «يقيني بالله يقيني».. الإفتاء توضح

التشهد

4 تعويذات أمرنا بها النبي بعد التشهد الأخير.. داوم عليها

الطلاق الرسمي

طلق زوجته رسميا لإعفاء ابنه من الخدمة العسكرية ثم أعادها عرفيا.. الموقف الشرعي

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد