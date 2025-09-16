عرض تاريخي .. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي| فيديو

كشف الناقد الرياضي محمد عصام، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي سيعلن عن المدير الفني الأجنبي الجديد قبل موعد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبلة، في ظل تراجع الأداء وتعثر النتائج مؤخرًا.

الخطيب يعود وسط ظروف صحية ويجتمع بوليد صلاح فقط

وأوضح عصام، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يمر بوعكة صحية ولكنه عاد أمس إلى مقر النادي، ولم يعقد أي اجتماع مع المدير الفني المؤقت عماد النحاس، واكتفى بالاجتماع مع الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة.

قرار بتجميد مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج

وأضاف عصام، أن إدارة الأهلي قررت تجميد المستحقات المالية الخاصة باللاعبين كخطوة تحفيزية للعودة إلى طريق الانتصارات وتحسين الأداء.

فيشر وسانتوس على رأس المرشحين.. والعرض الأكبر يتجاوز 3 ملايين دولار

وفيما يخص الأسماء المطروحة، كشف عصام عن وجود مفاوضات مع اثنين من المدربين الأجانب، هما:

فيشر، الذي عمل سابقًا كوكيل لمارسيل كولر، ولديه عرض حالي من نادٍ ألماني.

والثاني سانتوس، الذي لم يحقق نجاحات كبيرة في محطاته الأخيرة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي رفعت قيمة العرض المالي إلى 3 ملايين دولار سنويًا، ما يجعله أعلى من العرض الذي تلقاه فيشر من النادي الألماني، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في التعاقد مع اسم كبير يعيد التوازن للفريق.