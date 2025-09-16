قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يمكن تعميم تجربة الانتخابات الإلكترونية على البرلمان المقبل؟ رئيس قضايا الدولة يجيب
مصر وأوزبكستان تبحثان تبادل الخبرات في منظومة تتبع السلع الأساسية والرقابة الرقمية
مفيش تأجيل| وزير التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بعد 4 أيام
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين
عرض تاريخي .. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي| فيديو
الأمل أقوى.. طفلة صعيدية تهزم السرطان وتحتفل بعودتها للحياة في الأقصر
هل يتم حظر إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية؟| اعرف الإجابة
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عرض تاريخي .. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الناقد الرياضي محمد عصام، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي سيعلن عن المدير الفني الأجنبي الجديد قبل موعد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبلة، في ظل تراجع الأداء وتعثر النتائج مؤخرًا.

 الخطيب يعود وسط ظروف صحية ويجتمع بوليد صلاح فقط

وأوضح عصام، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يمر بوعكة صحية ولكنه عاد أمس إلى مقر النادي، ولم يعقد أي اجتماع مع المدير الفني المؤقت عماد النحاس، واكتفى بالاجتماع مع الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة.

 قرار بتجميد مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج

وأضاف عصام، أن إدارة الأهلي قررت تجميد المستحقات المالية الخاصة باللاعبين كخطوة تحفيزية للعودة إلى طريق الانتصارات وتحسين الأداء.

 فيشر وسانتوس على رأس المرشحين.. والعرض الأكبر يتجاوز 3 ملايين دولار

وفيما يخص الأسماء المطروحة، كشف عصام عن وجود مفاوضات مع اثنين من المدربين الأجانب، هما:

فيشر، الذي عمل سابقًا كوكيل لمارسيل كولر، ولديه عرض حالي من نادٍ ألماني.

والثاني سانتوس، الذي لم يحقق نجاحات كبيرة في محطاته الأخيرة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي رفعت قيمة العرض المالي إلى 3 ملايين دولار سنويًا، ما يجعله أعلى من العرض الذي تلقاه فيشر من النادي الألماني، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في التعاقد مع اسم كبير يعيد التوازن للفريق.

الأهلي فيشر سانتوس

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات تعدي سائق ميكروباص على شخص بالعصا في الأوتوستراد

أرشيفية

قطار بضائع يدهس سيدة أثناء عبور السكة الحديد بمنشأة القناطر

أرشيفية

صوروه عاريا وسرقوا سيارته.. علاقة محرمة بين عجوز و3 شباب تنتهي بجريمة في أكتوبر

بالصور

سناك صحى لأطفالك.. طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة

طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة
طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة
طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة

بعد سنوات من الغياب.. عودة أشهر سيارة هوندا لعشاقها

هوندا بريلود
هوندا بريلود
هوندا بريلود

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

