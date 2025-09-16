هل يشارك زيزو أمام سيراميكا كليوباترا؟.. طبيب الأهلي يحسم الجدل

تعيش جماهير النادي الأهلي حالة من الترقب والقلق بشأن مصير مشاركة نجم الفريق أحمد سيد زيزو في مواجهة سيراميكا المقبلة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء إنبي الأخير في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو

تعرض زيزو لشد في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إنبي، ليضطر الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لاستبداله مبكرًا وإشراك طاهر محمد طاهر بدلًا منه، والإصابة أثارت مخاوف الجماهير خاصة مع أهمية اللاعب في التشكيلة الأساسية للفريق.

تصريحات الجهاز الطبي للأهلي

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن زيزو شعر بآلام في أعلى الفخذ والعضلة الضامة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاستبعاده من اللقاء فورًا حفاظًا عليه.

وأكد أن اللاعب سيخضع لفحص طبي شامل خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، ومعرفة فرص لحاقه بمباراة سيراميكا.

استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن

افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).

ولم يخض مباراة الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الذي يضم 21 فريقًا وسقط مرة أخرى في فخ التعادل أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام بيراميدز (2-0) في الجولة الخامسة، ثم تعادل مع إنبي بهدف لمثله.

أهمية وجود زيزو في تشكيل الأهلي

يُعد أحمد سيد زيزو أحد أهم عناصر الأهلي في الموسم الحالي، حيث يمثل إضافة هجومية قوية بفضل سرعته ومهارته وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف.

ويأمل الجهاز الفني والجماهير أن تكون الإصابة طفيفة حتى يتمكن اللاعب من التواجد في لقاء سيراميكا ومساعدة الفريق على استعادة نغمة الانتصارات.