أشعة رنين تحسم موقف زيزو من المشاركة مع الأهلي قبل القمة

تتجه الأنظار داخل النادي الأهلي إلى نتيجة الفحوصات الطبية التي يخضع لها أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، اليوم الثلاثاء، حيث يجري اللاعب أشعة رنين مغناطيسي لتحديد حجم إصابته بدقة، بعدما تعرض لشد في العضلة الضامة خلال مشاركته أمام إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مساء الأحد الماضي.

وكان الجهاز الطبي قد أجرى للاعب أشعة سونار يوم الاثنين، لكنها لم تحسم الموقف بشكل قاطع، ليقرر إخضاعه لأشعة رنين جديدة، ينتظر أن تكشف بدقة عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب، ما يترتب عليه تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

مواجهات حاسمة

ويثير الموقف الحالي قلق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، خاصة وأن الأهلي يستعد لمجموعة من المواجهات المهمة خلال الأسابيع المقبلة، في مقدمتها مباراة القمة أمام الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وحتى الآن، يبقى موقف زيزو غامضًا من اللحاق بهذه المواجهة المرتقبة، في ظل حاجة الفريق إلى جهوده في الخط الهجومي.

ترقب الجماهير الحمراء

وتعول جماهير الأهلي كثيرًا على سرعة تعافي اللاعب، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر في صناعة الفارق بالمباريات الكبرى، بينما يترقب الجهاز الفني تقرير الأشعة لتحديد البرنامج العلاجي المناسب وخيارات بديله حال تأكد غيابه عن القمة.