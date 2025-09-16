قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشعة رنين تحسم موقف زيزو من المشاركة مع الأهلي قبل القمة

زيزو
زيزو
إسلام مقلد

تتجه الأنظار داخل النادي الأهلي إلى نتيجة الفحوصات الطبية التي يخضع لها أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، اليوم الثلاثاء، حيث يجري اللاعب أشعة رنين مغناطيسي لتحديد حجم إصابته بدقة، بعدما تعرض لشد في العضلة الضامة خلال مشاركته أمام إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مساء الأحد الماضي.

وكان الجهاز الطبي قد أجرى للاعب أشعة سونار يوم الاثنين، لكنها لم تحسم الموقف بشكل قاطع، ليقرر إخضاعه لأشعة رنين جديدة، ينتظر أن تكشف بدقة عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب، ما يترتب عليه تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

مواجهات حاسمة

ويثير الموقف الحالي قلق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، خاصة وأن الأهلي يستعد لمجموعة من المواجهات المهمة خلال الأسابيع المقبلة، في مقدمتها مباراة القمة أمام الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وحتى الآن، يبقى موقف زيزو غامضًا من اللحاق بهذه المواجهة المرتقبة، في ظل حاجة الفريق إلى جهوده في الخط الهجومي.

 

ترقب الجماهير الحمراء

وتعول جماهير الأهلي كثيرًا على سرعة تعافي اللاعب، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر في صناعة الفارق بالمباريات الكبرى، بينما يترقب الجهاز الفني تقرير الأشعة لتحديد البرنامج العلاجي المناسب وخيارات بديله حال تأكد غيابه عن القمة.

النادي الأهلي الأهلي أحمد سيد زيزو زيزو إنبي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

قمة الدوحة

قمة الدوحة بين رمزية الإدانة وضياع فرصة الردع الفعلي للعدوان الإسرائيلي.. محلل يوضح

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية بمدارس ساحل سليم والبداري استعدادًا للعام الدراسي الجديد

القمة العربية

قمة الدوحة.. إجماع عربي وإسلامي على مواجهة شاملة لإسرائيل بين المسارات القانونية والسياسية والاقتصادية

بالصور

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد