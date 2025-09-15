ما هو السبب الرئيسي لتدهور نتائج النادي الأهلي في الدوري؟.. خالد جادالله يكشف التفاصيل

أكد خالد جادالله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تراكم الأخطاء الإدارية والفنية هو السبب للمستوى السيئ الذي ظهر به النادي الأهلي في الدوري حتى الأن، مشيرا إلى أن تكوين الفريق في البداية لم يكن جيدا وقام بتدعيمات في نفس الخط، ولم يدعم في المراكز التي حتاجها بالفعل.

وقال خالد جادالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي جعلت بعض اللاعبين الجيدين القدامى بعيدين عن مستواهم الفني، إضافة إلى بيع النادي الاهلي لعلي معلول وكان لا بد من إبرام صفقة في نفس مستوى معلول الفني.

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن التقييم المادي للاعبين لا بد أن يتم بناءا على مستواهم داخل الملعب، وليس بما يقوم بطلبه.