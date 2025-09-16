تطورات مثيرة في الزمالك.. شوبير يكشف حقيقة الاقتراب من ضم مهاجم برازيلي جديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" أحدث التطورات داخل نادي الزمالك.



قال أحمد شوبير :"جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، تواصل مع نادي إستريلا البرتغالي، من أجل تسوية وجدولة مستحقات صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، ومع نادي أوليكساندريا الأوكراني لتسوية مستحقات صفقة خوان ألفينا بيزيرا، لتجنب عقوبات إيقاف القيد وأزمات جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف :" معجب بحالة الهدوء السائدة داخل نادي الزمالك مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء لم تكن موجودة في السابق ، ملقتش تصريح لجون إدوارد أو عبد الناصر محمد بعد المباريات، ودي حاجة إيجابية".

ونصح شوبير إدارة الزمالك بعدم التدخل في عمل اللجنة الفنية، وعدم اقتراح أسماء لتشكيل لجنة كرة جديدة، مشددًا على أهمية دفع مستحقات اللاعبين في موعدها، لضمان استمرار الانتصارات، مؤكدًا أن التزام الإدارة سيساعد الفريق على تحقيق إنجازات جديدة.