المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تطورات مثيرة في الزمالك.. شوبير يكشف حقيقة الاقتراب من ضم مهاجم برازيلي جديد

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" أحدث التطورات داخل نادي الزمالك.


قال أحمد شوبير :"جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، تواصل مع نادي إستريلا البرتغالي، من أجل تسوية وجدولة مستحقات صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، ومع نادي أوليكساندريا الأوكراني لتسوية مستحقات صفقة خوان ألفينا بيزيرا، لتجنب عقوبات إيقاف القيد وأزمات جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف :" معجب بحالة الهدوء السائدة داخل نادي الزمالك مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء لم تكن موجودة في السابق ، ملقتش تصريح لجون إدوارد أو عبد الناصر محمد بعد المباريات، ودي حاجة إيجابية".

ونصح شوبير إدارة الزمالك بعدم التدخل في عمل اللجنة الفنية، وعدم اقتراح أسماء لتشكيل لجنة كرة جديدة، مشددًا على أهمية دفع مستحقات اللاعبين في موعدها، لضمان استمرار الانتصارات، مؤكدًا أن التزام الإدارة سيساعد الفريق على تحقيق إنجازات جديدة.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير أحدث التطورات داخل نادي الزمالك إستريلا البرتغالي جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك صفقة خوان ألفينا بيزيرا

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

جنود الاحتلال

هروب آلاف الجنود الإسرائيليين من الخدمة بسبب أهوال غزة

ارشيفي

إيران.. هجوم إرهابي في سيستان وبلوجستان واستشهاد 2 من رجال الأمن

أنور قرقاش

قطر لا تقف وحدها.. قرقاش: قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي

بالصور

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

