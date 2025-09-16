نجم الزمالك السابق يهاجم إدارة الأهلي.. السبب مستحقات اللاعبين

هاجم أسامة حسن نجم الزمالك السابق إدارة النادي الأهلي بسبب تجميد مستحقات اللاعبين.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"تجميد مستحقات لعيبة الأهلي معقول أقل واحد واخد مقدم ١٠ ملايين و٤٠ مليونا وهتجمد مستحقاته".

وكان قد أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أنه يتوقع عدول محمود الخطيب عن قراره بعدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة هي: "طاهر أبوزيد الأنسب لخلافة محمود الخطيب في رئاسة الأهلي لأنه صاحب شخصية وله تاريخ كبير في كرة القدم".

وأضاف: "إمام عاشور من أفضل الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة وهو أفضل اللاعبين في مصر".