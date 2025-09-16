الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي للحفاظ على صدارة الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، في إطار التحضير لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، وذلك بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز الكبير على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

فيريرا يطالب بالتركيز وتصحيح الأخطاء

حرص فيريرا خلال اجتماعه مع اللاعبين على التأكيد بضرورة تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المصري الماضية، رغم الفوز الكبير، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا مضاعفًا للحفاظ على الصدارة وعدم التفريط في أي نقاط، خاصة بعد الخسارة أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة والتي تسببت في فقدان قمة الدوري مؤقتًا.

مواجهة مرتقبة أمام الإسماعيلي

يدخل الزمالك مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي، والمقرر إقامتها يوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بدافع قوي لمواصلة الانتصارات وتثبيت أقدامه في صدارة جدول الترتيب.

ووجّه فيريرا تعليماته للاعبين بعدم الانشغال بنتيجة مباراة المصري والتركيز فقط على حصد الثلاث نقاط أمام الدراويش.

مشوار الزمالك في الدوري حتى الآن

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا، مودرن سبورت، فاركو، والمصري البورسعيدي، وتعادل أمام المقاولون العرب، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام وادي دجلة.