غياب ثنائي الأهلي عن مباراة سيراميكا.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل إصابة إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، ثنائي الفريق.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "إمام عاشور عاني من آلام في المعدة ويمكث في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، أما زيزو فيخضع لفحص جديد اليوم ليحدد حجم إصابته وهي عبارة عن شد في العضلة الضامة".

وتابع :"من الصعب لحاق إمام عاشور بمباراة سيراميكا، خصوصا أنه لن يشارك في المران الجماعي قبل الخميس، نفس الأمر بالنسبة لزيزو الذي يحتاج إلى فترة تصل إلى أسبوع للعودة للمشاركة في التدريبات".