كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام النادي الأهلي أمام وادي دجلة.

وكتب خالد طلعت، عبر “فيسبوك”:"مقارنة بالأرقام بين الأهلي ووادي دجلة في الدوري هذا الموسم".

وإليكم المقارنة:

وأكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الإسباني خوان ريبيرو فشل مع النادي الأهلي وقرار رحيله كان في توقيت مثالي.

وقال صالح، في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة “هي”: " لاعبو الأهلي ليس لديهم حماس بسبب وجود عماد النحاس بشكل مؤقت، وكان يجب أن يكون متواجدا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "علي ماهر رفض تولي المسئولية المهمة الفنية في الأهلي بشكل مؤقت، وهو من أفضل المدربين في الدوري المصري والأنسب للأهلي مدير فني أجنبي".