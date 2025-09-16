فرج عامر يوجه رسالة لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة خاصة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"مجرد رأي..في ناس كتير من محبي النادي الأهلي وانا منهم يشعرون أن الأهلي والخطيب وجهان لعملة واحدة ، وطبعا مع الاحترام للجميع وربنا يكرم الخطيب بالصحة والعافية ، لكني مازلت مثل ناس كتير تري أن صحة الخطيب مرتبطة باستقرار الأهلي ، واستقرار الأهلي مرتبط بصحة الخطيب".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر داخل النادي الأهلي، أكد أن مازالت لجنة الحكماء تضغط بقوة من خلال حسن مصطفى ومراد فهمي من أجل عودة الخطيب عن قراره بشأن الانتخابات.

وقال الغندور في تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور: «الخطيب يتم الضغط عليه بقوة خلال الأيام المقبلة وبدأت تظهر مؤشرات إيجابية بعد أن أعلن حضورة الجمعية العمومية».

وتابع: «الخطيب وعد المقربين منه دراسة الموقف مرة أخرى حال نجاح عمومية الأهلي، ولكن لم يخبرهم بشأن تراجعة رسمي».

واختتم: «المقربين من الخطيب يتوقعوا تراجعه عن موقفه بشأن الانتخابات، حل نجاح عمومية الأهلي المقبلة».