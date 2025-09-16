قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مهيب عبد الهادي لـ لاعبي الأهلي: صفوا النية مش كل حاجة فلوس وملايين

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة خاصة لـ لاعبي النادي الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"صفوا النية مش كل حاجة فلوس وملايين انتوا مش خارجين من قبل نهائي كاس العالم للأندية عشان كل واحد يبقي عايز يعدل عقده".

وكشف الناقد الرياضي محمد عصام أن النادي الأهلي يعتزم الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد خلال أيام، وقبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي المقررة يوم الجمعة المقبلة، مؤكدًا أن هناك عرضًا ماليًا ضخمًا تم تقديمه في محاولة لحسم الصفقة سريعًا.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" مع الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد، حيث ناقش تطورات ملف المدرب الجديد بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

أشار عصام إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والذي يعاني من ظروف صحية صعبة، عاد بالأمس إلى مقر النادي، واجتمع فقط مع مدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين، دون لقاء المدير الفني المؤقت عماد النحاس.

كما تقرر تجميد مستحقات اللاعبين مؤقتًا لحين تحسن نتائج الفريق واستعادة الأداء المنتظر.

 فيشر وسانتوس في الصورة.. والأهلي يقدم 3 ملايين دولار

بحسب تصريحات عصام، يتفاوض الأهلي حاليًا مع مدربين أجنبيين:

الأول: فيشر، وكيل مارسيل كولر السابق، ويمتلك عرضًا من نادٍ ألماني،
لكن الأهلي رفع قيمة العرض إلى 3 ملايين دولار سنويًا، أي أعلى من العرض الألماني.

الثاني: سانتوس، الذي لا يعيش أفضل فتراته التدريبية، حيث لم يحقق نتائج إيجابية في آخر تجاربه.

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن المدير الفني الجديد قبل الجمعة 20 سبتمبر 2025، أي قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي، ما يشير إلى أن القرار في مراحله الأخيرة.

