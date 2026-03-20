ترامب : الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "أشياء متشابهة إلى حد كبير"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CNN يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "أشياء متشابهة إلى حد كبير" في الحرب مع إيران.

وقال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض: "العلاقات جيدة جدًا، على ما أعتقد. نريد أشياء متشابهة إلى حد كبير".

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات فقط من وصفه حلفاء الناتو بـ"الجبناء" لعدم مساعدتهم الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقًا فعليًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "انتصرت" في حربها مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي لدى مغادرته البيت الأبيض: "أعتقد أننا انتصرنا. لقد دمرنا أسطولهم البحري، وسلاحهم الجوي، ودفاعاتهم الجوية، لقد دمرنا كل شيء".

وأضاف: "نحن نتحرك بحرية"، معترفًا في الوقت نفسه بأن إيران لا تزال "تعرقل" مضيق هرمز. "لكن من الناحية العسكرية، فقد انتهى أمرهم".