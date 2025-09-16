قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
مدرب سويسري يقترب من التعاقد مع الأهلي .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن اقتراب مدرب سويسري من التعاقد مع النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


وكتب أحمد عبد الباسط :"الأهلي يكثف التفاوض في الوقت الحالي مع السويسري أورس فيشر للتعاقد معه وسط عروض تم تقديمها بالفعل للمدرب في الدوري الألماني".

وأضاف :" في الوقت الحالي بيتم عمل جلسات كثيرة داخل النادي عشان يكون في قائمة مختصرة فيها ثلاث مدربين للتعاقد مع واحد منهم في أسرع وقت".

استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا
يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن
افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).

