مدرب سويسري يقترب من التعاقد مع الأهلي .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن اقتراب مدرب سويسري من التعاقد مع النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب أحمد عبد الباسط :"الأهلي يكثف التفاوض في الوقت الحالي مع السويسري أورس فيشر للتعاقد معه وسط عروض تم تقديمها بالفعل للمدرب في الدوري الألماني".

وأضاف :" في الوقت الحالي بيتم عمل جلسات كثيرة داخل النادي عشان يكون في قائمة مختصرة فيها ثلاث مدربين للتعاقد مع واحد منهم في أسرع وقت".

استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن

افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).