رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية

شارك الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية برئاسة الاستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي بشأن منحة “الدكتور علي المصيلحي” التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، وأسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

ويتضمن البروتوكول تخصيص 400 منحة دراسية كاملة لدعم الطلاب المتفوقين من الفئات الأولى بالرعاية، مع التزام بنك ناصر بسداد المصروفات حتى التخرج، وتقديم الجامعات الأهلية خصمًا بنسبة 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالبنك.

وأكد الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وتعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم الطلاب غير القادرين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.