رياضة

بعد رحيله عن باناثانيكوس.. روي فيتوريا دخل حسابات الأهلي

روي فيتوريا
روي فيتوريا
ميرنا محمود

كشف الاعلامي سيف زاهر عن  دخول المدرب روي فيتوريا  حسابات النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير روي فيتوريا دخل حسابات الأهلي بعد رحيله عن باناثانيكوس. 

استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا


يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن


افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).

ولم يخض مباراة الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الذي يضم 21 فريقًا وسقط مرة أخرى في فخ التعادل أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام بيراميدز (2-0) في الجولة الخامسة، ثم تعادل مع إنبي بهدف لمثله.

روي قيتوريا الاهلي مدرب الاهلي سيف زاهر

