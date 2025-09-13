سيف زاهر يكشف سبب خروج شيكوبانزا من قائمة الزمالك أمام المصري

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أسباب خروج نجم الزمالك الأنجولي شيكوبانزا من قائمة الفريق أمام المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :شيكو بانزا يغيب عن قائمة الزمالك أمام المصري نتيجة ظروف عائلية أسفرت عن عدم انتظامه في التدريبات في موعد.. وتم تطبيق اللائحة عليه .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يبحث كل فريق عن انتصار يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والمصري



المباراة تقام في الثامنة مساء غد السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



استعدادات الزمالك للمواجهة



اختتم الفريق الأبيض تدريباته الجمعة، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي ركّز في الحصص الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي ظهرت في لقاء وادي دجلة السابق، من أجل تفادي تكرارها أمام المصري