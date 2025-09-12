الزمالك يعلن قائمته لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في الثامنة مساء غدًا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من

في حراسة المرمي: محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدافع: عمر جابر، بارون أوشينج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، محمود بنتايج، أحمد فتوح،

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: عبد الحميد معالي، خوان بيزيرا، آدم كايد، عدي الدباغ، ناصر منسي، عمرو ناصر، أحمد شريف، سيف الدين الجزيري.