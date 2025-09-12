موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يبحث كل فريق عن انتصار يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

المباراة تقام في الثامنة مساء غد السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



استعدادات الزمالك للمواجهة

يختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم الجمعة، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي ركّز في الحصص الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي ظهرت في لقاء وادي دجلة السابق، من أجل تفادي تكرارها أمام المصري



موقف الفريقين في جدول الدوري



الزمالك يدخل اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات (3 انتصارات، تعادل وحيد، وخسارة).

في المقابل، يعتلي المصري البورسعيدي صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، تحت قيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي.



الغيابات المؤثرة في صفوف الزمالك



يغيب عن الزمالك 3 لاعبين أساسيين:

محمود حمدي "الونش": بسبب الإيقاف 3 مباريات بعد طرده في لقاء وادي دجلة.



محمد شحاتة و أحمد ربيع: لعدم اكتمال جاهزيتهما البدنية، حيث فضّل الجهاز الفني عدم المجازفة بهما لتجنب تفاقم الإصابة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري



من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس مع ستوديو تحليلي يسبق انطلاق اللقاء.