موعد مباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي في كأس إنتر كونتيننتال

يستعد فريق بيراميدز لخوض اختبار قوي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الإنتركونتيننتال، والتي تنطلق للمرة الأولى في مصر.

موعد مباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي

المباراة تقام في التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

تحضيرات بيراميدز للمواجهة

المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كثّف تحضيراته للمباراة، وطلب الحصول على تسجيلات لمباريات الفريق النيوزيلندي من أجل دراسة أدائه بدقة.

وتركز خطة الجهاز الفني على تحليل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، ووضع التكتيك الأنسب لضمان بداية قوية للفريق السماوي في البطولة.



من المقرر أن تصل بعثة أوكلاند سيتي، اليوم الجمعة، إلى القاهرة حيث ستقيم في أحد فنادق التجمع الخامس، على أن يخوض الفريق مرانه الوحيد مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي استعدادًا للمواجهة المرتقبة.



مباراة تاريخية لبيراميدز في كأس إنتر كونتيننتال



المواجهة بين بيراميدز وأوكلاند سيتي تُعد من أبرز لقاءات افتتاح النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال، حيث تجمع بين أبطال القارات في إطار منافسات عالمية تحتضنها مصر لأول مرة، ما يمنح اللقاء أهمية خاصة على المستويين الفني والتسويقي.