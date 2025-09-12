قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرع يفجر مفاجأة: إسرائيل نادمة على سقوط نظام الأسد
أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور
أحمد موسى: شرم الشيخ تتميز بحركة سياحية نشطة وفنادق مكتظة بالسائحين
كنت أعلم انه سيفعلها.. رسالة مؤثرة من يعقوب السعدي لـ الخطيب
أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي في كأس إنتر كونتيننتال

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

يستعد فريق بيراميدز لخوض اختبار قوي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الإنتركونتيننتال، والتي تنطلق للمرة الأولى في مصر. 

موعد مباراة بيراميدز  أمام أوكلاند سيتي 

المباراة تقام في التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.
تحضيرات بيراميدز للمواجهة
المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كثّف تحضيراته للمباراة، وطلب الحصول على تسجيلات لمباريات الفريق النيوزيلندي من أجل دراسة أدائه بدقة.

 وتركز خطة الجهاز الفني على تحليل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، ووضع التكتيك الأنسب لضمان بداية قوية للفريق السماوي في البطولة.

من المقرر أن تصل بعثة أوكلاند سيتي، اليوم الجمعة، إلى القاهرة حيث ستقيم في أحد فنادق التجمع الخامس، على أن يخوض الفريق مرانه الوحيد مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي استعدادًا للمواجهة المرتقبة.


مباراة تاريخية لبيراميدز في كأس إنتر كونتيننتال 


المواجهة بين بيراميدز وأوكلاند سيتي تُعد من أبرز لقاءات افتتاح النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال، حيث تجمع بين أبطال القارات في إطار منافسات عالمية تحتضنها مصر لأول مرة، ما يمنح اللقاء أهمية خاصة على المستويين الفني والتسويقي.

بيراميدز أوكلاند سيتي إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

فلسطين

عبد الفتاح دولة: قرار الأمم المتحدة انتصار دولي لحل الدولتين والحق الفلسطيني

أرشيفية

بـ62 جنيه.. الشعبة تعلن مفاجأة عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب التراجع

نتنياهو

مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في غزة: القطاع في حاجة لوقف العدوان المروع

بالصور

أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور

الفنان فاروق فلوكس و الفنان يحيي الفخراني
الفنان فاروق فلوكس و الفنان يحيي الفخراني
الفنان فاروق فلوكس و الفنان يحيي الفخراني

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد