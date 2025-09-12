100 يوم على انطلاق أمم أفريقيا بالمغرب.. كاف يعلن تفاصيل التذاكر وخدمات رقمية للجماهير

بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية، العد التنازلي الرسمي لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير 2026.



ومع تبقي 100 يوم فقط على صافرة البداية، أعلن "كاف" عن خريطة بيع التذاكر إلى جانب مجموعة من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المشجعين داخل وخارج الملاعب.



مواعيد طرح تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا



●25 سبتمبر 2025: انطلاق المرحلة الأولى لبيع التذاكر.



●21 أكتوبر 2025: بداية المرحلة الثانية.



●21 نوفمبر 2025: فتح المرحلة الثالثة والأخيرة.





في خطوة جديدة، سيتم إطلاق تطبيق "Yalla" يوم 25 سبتمبر 2025، ليكون المنصة الرقمية الرسمية للجماهير، ويقدّم عدة مزايا أبرزها:



●بطاقة هوية رقمية إلزامية لدخول الملاعب ومناطق المشجعين.



●خدمة التأشيرة الإلكترونية لحضور البطولة من أي مكان في العالم.



●محتوى حصري وتحديثات مباشرة مرتبطة بالمباريات والفعاليات.



●تخصيص المعلومات حسب لغة وموقع المستخدم.





ويسعى "كاف" من خلال هذه التسهيلات إلى جعل نسخة المغرب 2025 الأكثر تفاعلًا وابتكارًا في تاريخ البطولة، وضمان تجربة سلسة وآمنة للجماهير من القارة الأفريقية والعالم أجمع.