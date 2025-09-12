ترتيب الدوري السعودي بعد مواجهة الأهلي والاتفاق

افتتحت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، وشهدت المباريات الثلاث الافتتاحية نتائج متفاوتة بين التعادل والانتصار.



الأهلي والاتفاق.. تعادل سلبي



انتهت مواجهة الأهلي والاتفاق بالتعادل السلبي على ملعب الأخير، حيث حاول الفريقان كسر الصمود الدفاعي دون جدوى، ليكتفي كل طرف بنقطة وحيدة.



فوز الشباب على الحزم

في لقاء آخر ، نجح فريق الشباب في اقتناص أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بالفوز على الحزم بهدف دون مقابل



وتُختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة مرتقبة تجمع الاتحاد مع الفتح على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



مواجهات السبت في الدوري السعودي



تتواصل الجولة غدًا السبت بعدة لقاءات، أبرزها مواجهة الهلال ضد الاتفاق، إلى جانب لقاء الأخدود أمام التعاون.



جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انطلاقة الجولة الثانية



1- الاتفاق – 4 نقاط

2- الأهلي – 4 نقاط

3- النصر – 3 نقاط

4- الاتحاد – 3 نقاط

5- الخليج – 3 نقاط

6- القادسية – 3 نقاط

7- الهلال – 3 نقاط

8- الفيحاء – 3 نقاط

9- الشباب – 3 نقاط

10- ضمك – نقطة

11- الحزم – نقطة

12- الخلود – 0

13- الفتح – 0

14- نيوم – 0

15- النجمة – 0

16- الرياض – 0

17- الأخدود – 0

18- التعاون – 0