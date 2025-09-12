قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وكتب الغندور :" مجلس ادارة الأهلي يرفض قرار كابتن محمود الخطيب ويطالبه بتكملة المشوار والترشح للإنتخابات القادمة".

تفاصيل أخر بيان صادر عن محمود الخطيب 

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيان للجمعية العمومية وجماهير المارد الأحمر على خلفية اتخاذه قرار بعدم الترشح خلال الدورة المقبلة من انتخابات النادي.

وجاء بيان محمود الخطيب كالتالي : زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ ثماني سنوات وتعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقي الأهلي على القمة دائما وبتاريخه ومبادئه وبطولاته وبتطوير مستمر لمنشاته وخدمات أعضائه.

وأضاف بيان رئيس النادي : وعلى مدار دورتين انتخابيتين تشرفت برئاسة مجلس إدارة النادي وبالعمل معكم مع زملائكم أعضاء المجلس السابق من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية فكان كل بناء أو تطوير أو انجاز أو بطولة في كل الألعاب هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيا وعالميا فلكم كل الشكر

وأوضح: وكما تعلمون فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالا لنصيحة الأطباء ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة مباشرة العمل اليومي والتزاما بالمسءولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وتقديرا لثقة وطموحات جماهيره.

وأكمل : واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لـتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط .

وواصل :ومع اقتراب الدعوة لانتحابات مجلس إدارة النادي في أقل من شهرين أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة وبداية مرحلة علاجي من الأن واضعا كامل ثقتي في كفاءاكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة مع استعدادي للمشارك بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد

وأردف: وفي النهاية أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة 19 سبتمبر للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا.

واختتم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانه قائلا : أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة  ويبقي النادي الأهلي دائما شرفا لكل منتم إلة ومصدرا للفخر والرياضة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر.

الاهلي محمود الخطيب للإنتخابات القادمة تفاصيل أخر بيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

ترشيحاتنا

سعد الصغير - المطرب محمد سلطان

المطرب محمد سلطان ضيف برنامج سعد الصغير

الفنانة رنا سماحة

بعد أغنية مردودة.. رنا سماحة تتصدر تريند جوجل

احمد الأنصاري المحافظ والمخرج هاني لاشين

مهرجان الفيوم يستقبل 400 فيلم من 30 دولة للمشاركة بدورته الثانية

بالصور

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد