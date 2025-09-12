قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
رياضة

إعلامي يرشح ياسين منصور لرئاسة الأهلي

ياسين منصور
ياسين منصور
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي والمحلل الرياضي أحمد عبد الباسط،عن الاقرب ترشيحا لرئاسة الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


 

وكتب عبد الباسط :" ياسين منصور الأقرب لرئاسة الأهلي حال عدم نجاح محاولات إثناء الخطيب عن قراره وخالد مرتجي قد يقلب موازين العملية الانتخابية كاملة (حسب المنصب الذي سيترشح عليه".

تفاصيل أخر بيان صادر عن محمود الخطيب 

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيان للجمعية العمومية وجماهير المارد الأحمر على خلفية اتخاذه قرار بعدم الترشح خلال الدورة المقبلة من انتخابات النادي.

وجاء بيان محمود الخطيب كالتالي : زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ ثماني سنوات وتعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقي الأهلي على القمة دائما وبتاريخه ومبادئه وبطولاته وبتطوير مستمر لمنشاته وخدمات أعضائه.

وأضاف بيان رئيس النادي : وعلى مدار دورتين انتخابيتين تشرفت برئاسة مجلس إدارة النادي وبالعمل معكم مع زملائكم أعضاء المجلس السابق من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية فكان كل بناء أو تطوير أو انجاز أو بطولة في كل الألعاب هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيا وعالميا فلكم كل الشكر

وأوضح: وكما تعلمون فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالا لنصيحة الأطباء ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة مباشرة العمل اليومي والتزاما بالمسءولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وتقديرا لثقة وطموحات جماهيره.

وأكمل : واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لـتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط .

وواصل :ومع اقتراب الدعوة لانتحابات مجلس إدارة النادي في أقل من شهرين أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة وبداية مرحلة علاجي من الأن واضعا كامل ثقتي في كفاءاكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة مع استعدادي للمشارك بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد

وأردف: وفي النهاية أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة 19 سبتمبر للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا.

واختتم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانه قائلا : أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة  ويبقي النادي الأهلي دائما شرفا لكل منتم إلة ومصدرا للفخر والرياضة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر.

الأهلي ترشيحه لرئاسة الأهلي الخطيب وخالد مرتجي

