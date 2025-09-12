قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
رياضة

مش عايزين الأهلي يقع .. عضو مجلس الزمالك يعلق على اعتذار الخطيب

الخطيب وحسين لبيب
الخطيب وحسين لبيب
يمنى عبد الظاهر

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن قرار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

واتخذ محمود الخطيب، قرارًا بعدم استكمال مسيرته في رئاسة الأهلي، والاعتذار عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال أحمد سليمان عبر قناة «إم بي سي مصر 1": "نادي كبير زي الأهلي كابتن الخطيب هو أعلى رأس فيها".

وأضاف: "أنا مختلف إن ده حصل امبارح، طيب الأهلي عنده ماتش الأحد، الأهلي كبير ومينفعش أثناء موسم أو وقت معين يحصل كدة".

وأكمل: "أنا تعرضت لضغوط ومينفعش أسيب الزمالك وأمشي، الوقت غريب مرتبط بمشاكل، المشاكل في أندية أو الأسرار متكونش علنية".

وبشأن تصريحات حسام غالي المثيرة للجدل، مؤخرًا، قال سليمان: "الإداري بيقبض راتب مينفعش يتكلم، عضو مجلس الإدارة مينفعش وهو في وقت الإدارة يطلع ويقول. حسام غالي شخص كويس ويوم ما يسيب النادي وحقه على الأعضاء اللي انتخبوه إنه يقول واحد اثنين ثلاثة".

وتابع: “في خطأ من حسام غالي وفي خطأ من الخطيب، ومش عايز الأهلي يقع لأن ده قوام الكرة المصرية. أنا عانيت من كدة في الزمالك، الموضوع هيصة، وفي بكرة وبعده لسة هيصة”.

أحمد سليمان محمود الخطيب الأهلي عدم الترشح في الانتخابات الزمالك حسام غالي

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

صلاة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى يجيب

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG

MG
MG
MG

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

