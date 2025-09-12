مش عايزين الأهلي يقع .. عضو مجلس الزمالك يعلق على اعتذار الخطيب

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن قرار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

واتخذ محمود الخطيب، قرارًا بعدم استكمال مسيرته في رئاسة الأهلي، والاعتذار عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال أحمد سليمان عبر قناة «إم بي سي مصر 1": "نادي كبير زي الأهلي كابتن الخطيب هو أعلى رأس فيها".

وأضاف: "أنا مختلف إن ده حصل امبارح، طيب الأهلي عنده ماتش الأحد، الأهلي كبير ومينفعش أثناء موسم أو وقت معين يحصل كدة".

وأكمل: "أنا تعرضت لضغوط ومينفعش أسيب الزمالك وأمشي، الوقت غريب مرتبط بمشاكل، المشاكل في أندية أو الأسرار متكونش علنية".

وبشأن تصريحات حسام غالي المثيرة للجدل، مؤخرًا، قال سليمان: "الإداري بيقبض راتب مينفعش يتكلم، عضو مجلس الإدارة مينفعش وهو في وقت الإدارة يطلع ويقول. حسام غالي شخص كويس ويوم ما يسيب النادي وحقه على الأعضاء اللي انتخبوه إنه يقول واحد اثنين ثلاثة".

وتابع: “في خطأ من حسام غالي وفي خطأ من الخطيب، ومش عايز الأهلي يقع لأن ده قوام الكرة المصرية. أنا عانيت من كدة في الزمالك، الموضوع هيصة، وفي بكرة وبعده لسة هيصة”.