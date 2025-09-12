يارب تكون مطمن يا حبيبي.. مريم عامر منيب تدعو لخطيبها عمرو ستين بكلمات مؤثرة

أعربت مريم عامر منيب عن حبها العميق واشتياقها لخطيبها الراحل الفنان عمرو ستين، داعية له بالرحمة والمغفرة وجعل قبره واسعًا ومملوءًا بالنور والسكينة.

ونشرت مريم منيب عبر خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة للفنان الراحل، وكتبت: "يارب تكون مطمئن يا حبيبي.. لو بس تعرف الناس بتحبك قد إيه، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، واملأه بالرضا والنور والفسحة والسرور، اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم".

موعد ومكان عزاء عمرو ستين

وأعلنت المطربة الشابة مريم عامر منيب عن موعد ومكان عزاء خطيبها المطرب الراحل عمرو ستين الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتبت مريم عبر «إنستجرام»: «سوف يُقام عزاء المغفور له عمرو ممدوح ستين، يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر، بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة المغرب».